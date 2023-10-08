Сотни людей могут оставаться под завалами
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Не менее 2 тысяч человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана
Фото АР

На западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном, произошло землетрясение магнитудой 6,3. В воскресенье утром стало известно, что число погибших резко возросло — власти говорят о более чем двух тысячах погибших, сообщило агентство AFP.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 40 км от города Герат. Многие здания были повреждены. Известно о том, что шесть деревень в провинции разрушены практически полностью.

На кадрах из района Инджиль в Герате, видно, что обломки разрушенных зданий блокировали дороги, что затрудняет спасательные работы, пишет ВВС.

По данным Всемирного банка за 2019 год, в провинции проживает около 1,9 млн человек.

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