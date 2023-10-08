Не менее 2 тысяч человек погибли в результате землетрясения на западе Афганистана

Сотни людей могут оставаться под завалами
На западе Афганистана, недалеко от границы с Ираном, произошло землетрясение магнитудой 6,3. В воскресенье утром стало известно, что число погибших резко возросло — власти говорят о более чем двух тысячах погибших, сообщило агентство AFP.
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