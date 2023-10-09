Ограничение на вождение автомобиля и хранение оружия предлагают ввести для незастрахованных в ОСМС казахстанцев

Финансовая система фонда обязательного медицинского страхования не способна справиться с растущими затратами, тем самым, в будущем она не сможет выполнять свои обязательства, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр здравоохранения Ажар Гиният. Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости предлагается ряд мер, например, ограничение незастрахованным лицам на получение медицинских и связанных с ними государственных услуг, в числе которых вождение автомобиля и хранение оружия. Кроме того, планируется отменить верхний порог отчислений.

«Финансовая система не способна справиться с растущими затратами по актуарным расчетам, поэтому фонд предполагает, что она не сможет полностью выполнить свои обязательства в будущем», - сказала Гиният.

По ее словам, для обеспечения долгосрочной финансовой устойчивости системы следует учитывать ряд необходимых условий.

В частности, с 2025 года каждый гражданин будет подавать обязательную налоговую декларацию. Таким образом, считает глава Минздрава, станут известны доходы незастрахованных граждан и в систему ОСМС предполагается вовлечь около 700 тысяч человек. Кроме того, около 1,5 млн человек, проживающих в сельской местности с низкими доходами, будут застрахованы за счет бюджетных средств. В результате, к 2026 году будет охват не менее 95% населения. Еще одна из мер – поэтапное повышение ставок взносов государства и работодателей.

«В настоящее время ограничены взносы в систему ОСМС граждан, зарабатывающих более 700 тысяч тенге. В связи с чем, предлагается исключить верхний предел базы (10 МЗП – В.) для исчисления отчислений работодателей. Кроме того, предлагается ввести ограничения незастрахованным лицам на медицинские и связанные с ними государственные услуги. Например, вождение автомобиля, хранение оружия и прочие», - заявила Гиният.

Как подчеркнула министр, при выполнении данных условий будет сохранена финансовая устойчивость фонда.