Ограничение на вождение автомобиля и хранение оружия предлагают ввести для незастрахованных в ОСМС казахстанцев

Финансовая система фонда не справляется с растущими затратами
Тамара Вааль, Астана, Власть
Финансовая система фонда обязательного медицинского страхования не способна справиться с растущими затратами, тем самым, в будущем она не сможет выполнять свои обязательства, заявила в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе министр здравоохранения Ажар Гиният. Поэтому для обеспечения финансовой устойчивости предлагается ряд мер, например, ограничение незастрахованным лицам на получение медицинских и связанных с ними государственных услуг, в числе которых вождение автомобиля и хранение оружия. Кроме того, планируется отменить верхний порог отчислений.
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