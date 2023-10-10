В Казахстане нет учениц, не посещающих школу из-за ношения хиджаба, утверждает министр просвещения

В начале этого учебного года в Атырауской области больше 150 девочек не посещали школу из-за ношения хиджабов. Но на сегодняшний день этот вопрос решен, заверил журналистов министр просвещения Гани Байсембаев. Также он утверждает, что сегодня в стране нет детей, которые не ходят в школы по причине ношения религиозной одежды.

«В начале сентября их (девочек, которые носят хиджаб и не посещают из-за этого школы – В.) было больше чем 150. Но после разъяснительной работы с родителями (…). Вы все прекрасно понимаете, что школа рассчитана для того, чтобы дети получали качественное образование и воспитание. Поэтому большинство родителей начали понимать, принимать. В данный момент таких вопросов не существует», - заверил Бейсембаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

Он добавил, что в данный момент не располагает информацией по количеству девочек из других регионов, которые не посещают школу, но при этом заверил, что «таких учеников нет».

«В начале была проблема. Данная проблема сейчас исчерпывается до конца, полностью. Родители начинают понимать, что первая задача школы – это получение качественного образования и воспитания. Мы не должны путать одно с другим», - заявил министр просвещения.

Ранее министр культуры и информации Аида Балаева выступила за запрет ношения никабов и хиджабов в Казахстане в общественных местах. Она заявила, что это мировая практика и вопрос национальной безопасности. Отвечая на вопросы журналистов, министр сообщила, что ведомство намерено изучить этот вопрос, обсудить с общественностью и внести предложение о запрете.