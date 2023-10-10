Родительский контроль через видеокамеры в школах хотят ввести в Казахстане

Во вторник в ходе аппаратного совещания председатель комитета по охране прав детей министерства просвещения Насымжан Оспанова сообщила, что в ведомстве предлагают дать родителям доступ подключаться к видеокамерам и на мобильном телефоне следить за происходящим в школе. Кроме того, для всех организаций образования предлагается ввести требование по обеспечению безопасной дорожной инфраструктурой.

«Для всех объектов образования предлагается ввести требование по обеспечению безопасной дорожной инфраструктурой, соответствующей международным стандартам (светофоры, регулируемые пешеходные переходы, ограждения и т.д. – В.). Предлагается ввести систему родительского контроля через камеры видеонаблюдения», - сказала Оспанова.

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, ведомством готовится проект приказа, который предусматривает обязательное хранение записей сроком не менее 30 дней. Также предусмотрена ответственность директора за их сохранность. А с учетом предложений родителей, будет внедрен механизм передачи изображения с камер видеонаблюдения на сотовые телефоны.

Вместе с тем, сообщила Оспанова, также разработан проект приказа в части уравнивания требований по обеспечению системами безопасности ко всем организациям образования, независимо от количества обучающихся и их места нахождения. Исключение будет только для малокомплектных школ в отдаленных селах, где нет технической возможности подключить камеры видеонаблюдения к центрам оперативного управления.

Председатель комитета сообщила, что, по сведениям национальной образовательной базы данных, сегодня все школы обеспечены системами безопасности – это подключение к центрам оперативного управления, установка тревожных кнопок, договоры с лицензированной охраной.

«Регионами приняты меры по оснащению организаций образования, однако дальнейшую работу необходимо выстраивать с акцентом на бесперебойное функционирование систем безопасности и умения учащихся, педагогов, специализированных служб оперативно реагировать на ЧС и применять имеющиеся системы», - сказала Оспанова.

По ее словам, наилучшая оснащенность по камерам видеонаблюдения и оповещения отмечается в Астане, Жамбылской и Павлодарской областях, по установке тревожных кнопок – Шымкент, области Абай и Улытау, по лицензированной охране – Западно-Казахстанская, Костанайская и Карагандинская область, а по системам контроля доступа и турникетам – Северо-Казахстанская, Акмолинская, Жамбылская области и город Шымкент.

«Тем не менее управлениям образования необходимо принять меры по подключению к центрам оперативного управления камер видеонаблюдения в отдельных частных школах Туркестанской, Алматинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской областях, области Жетысу», - добавила председатель комитета.