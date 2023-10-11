Строительство крематория в Алматы обещают завершить в ноябре

Строительство крематория в Алматы завершат в ноябре, сообщили в ответ на запрос Власти в управлении строительства города. В проект подводящих инженерных сетей, в целях экономии бюджетных средств, были внесены корректировки, работы по проекту начались 23 июля.

Генеральный план строительства крематория разбит на два проекта – строительство здания и строительство подводящих инженерных сетей, отметили в управлении. Во второй проект были внесены корректировки по переходу котельной с дизельного топлива на природный газ в отопительный сезон.

«Строительно-монтажные работы по зданию завершены в декабре 2021 года. При проведении работ по проекту инженерных сетей было неоднократное обращение руководства КГП "Городское патологоанатомическое бюро" Алматы, расположенного на смежной территории, и на чей баланс будет передано строящееся здание крематория. Здание ГПК отапливается локальной котельной, работающей на дизельном топливе, оборудованной двумя котлами с тепловой мощностью 300 кВт каждый. Расход одного котла составляет 23,0 кг в час "дизельного топлива" в отопительный период. За сутки одним котлом расходуется 552 кг. В отопительный сезон (расходуется – В.) 107 640,0 кг "дизельного топлива", суммарно расход одного котла составляет 21 528 000 тенге. При переходе на "природный газ" в отопительный период сумма расхода одного котла составит до 3 млн. тенге, экономия составит более 18 млн. тенге. В этой связи в целях дальнейшей экономии бюджетных средств руководством города принято решение о необходимости внесения данных работ в корректируемый проект подводящих инженерных сетей крематория», – отметили в управлении строительства.

По его данным, в апреле было получено положительное заключение экспертизы, а в июне бюджетная комиссия одобрила дополнительное финансирование.

«Согласно уведомления о начале производства работ, дата получения талона – 23 июля 2023 года. В соответствии с заключением госэкспертизы срок производства работ составляет 4 месяца», – сообщается в ответе на запрос.

Таким образом, строительство крематория должно закончиться в ноябре 2023 года.

Крематорий планировали открыть в сентябре 2021 года, после чего сроки неоднократно переносили. В феврале 2022 года управление строительства Алматы перенесло сроки ввода крематория в эксплуатацию на второй квартал 2023 года. Тогда сообщалось, что из-за повышения цен сметная стоимость трансформаторной подстанции на период проведения строительно-монтажных работ стала неактуальной.