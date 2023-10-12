Досрочно внедрить 5G во всех областных центрах поручил Токаев правительству

Учитывая стремительный рост технологий, правительство должно ускориться и завершить полномасштабное внедрение сети 5G во всех областных центрах не до 2027 года, а до конца 2025 года. Такое поручение дал президент Касым-Жомарт Токаев в четверг в ходе пленарного заседания цифрового форума Digital Bridge.

«Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Ранее стояла задача до 2027 охватить сотовой связью нового поколения все областные центры, однако в условиях стремительного развития технологий нам надо ускориться, причем серьезно ускориться. Правительству надо завершить эту работу досрочно – до конца 2025 года», - поручил Токаев.

При этом, подчеркнул он, сдвиг сроков не должен сказаться на качестве услуг. Президент добавил, что важно обеспечить интернетом жителей самых отдаленных районов, задействовать возможность низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели.

«Правительству нужно всесторонне проработать этот вопрос, при необходимости внести изменения в законодательство», - также поручил глава государства.

В сентябре министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин говорил, что операторы связи, выигравшие аукционы на частоты 5G, пересматривают свои планы и намерены внедрить новую технологию во всех областных центрах не до 2027 года, а до конца 2026 года. Он напомнил, что стоит задача покрыть технологией 5G областные центры и города республиканского значения. До конца года планировалось установить 600-700 базовых станций, но операторы, выигравшие аукцион на 5G, эти планы изменили, и около 1 тыс. базовых станций будет установлено в Астане, Алматы и Шымкенте. В регионах, по словам Мусина, они пока устанавливают всего по несколько базовых станций, чтобы население «пробовало пользоваться новыми технологиями».