​Минэкологии будет урегулировать спор по штрафу в $5 млрд с компаниями-разработчиками Кашагана только в судах

Министерство экологии и природных ресурсов не будет урегулировать вопрос по штрафу в $5 млрд против компаний-разработчиков месторождения Кашаган за пределами судебных инстанций, заявил во время брифинга глава ведомства Ерлан Нысанбаев.

«Мы в любом случае будем дожидаться решения суда, как национального, так и международного (если участники консорциума NCOC обратятся в международный арбитраж — .В)», — заявил Нысанбаев.

По словам Жомарта Алиева, председателя комитета экологического контроля и регулирования Минэкологии, до сегодняшнего дня участники консорциума не оповещали министерство о подаче иска в международный арбитраж. При этом он отметил, что компания вправе обратиться в суд за рубежом и Казахстан будет участвовать в этих слушаниях.

При этом Нысанбаев не смог четко ответить на вопрос собирается ли Минэкологии урегулировать спор с участниками консорциума NCOC до начала международного арбитража.

На вопрос о том, готово ли правительство к досудебному урегулированию министр ответил: «Ну а как повлиять? Есть закон. Мы не вмешиваемся и не можем повлиять на решение суда. Все судебные тяжбы и разбирательства ведутся в рамках национальных законов и международного права».

Пока слушания ведутся только в национальных судах, говорит министр. И в суде первой инстанции Минэкологии проиграло, но его специалисты подали апелляционную жалобу, которая находится сейчас на рассмотрении.

Нысанбаев также заметил, что у участников NCOC есть право направить судебный иск и в национальный арбитраж. В этом случае, согласно законодательству, «министерство юстиции является тем госорганом, который рассматривает все арбитражные разбирательства от имени Казахстана».

11 октября агентство Bloomberg сообщило, что компании из консорциума NCOC, ведущего разработку месторождения Кашаган, могут обратиться в международный арбитраж по поводу экологического штрафа в $5 млрд, который собирается наложить на них правительство Казахстана. Они допускают такую возможность в случае, если им не удастся прийти к мировому соглашению во время переговоров с правительством.

NCOC не ответила на запросы Bloomberg по электронной почте с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерство энергетики также не ответило на просьбу о комментарии. Компании Exxon, Shell, TotalEnergies и Eni тоже воздержались от комментариев.

В начале этого года правительство Казахстана обязало консорциум North Caspian Operating Company, управляющий Кашаганом, выплатить штраф в размере 2,3 трлн тенге ($4,8 млрд) за то, что на месторождении могло храниться слишком большое количество серы. Оператор отрицает свою вину и оспаривает решение суда.