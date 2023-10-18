В Северном Казахстане вернули государству 38 тыс. га пастбищ

Идет работа по возврату еще 16 тыс. га
Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере земельных отношений выявили системные нарушения в части незаконного предоставления пастбищ вблизи населенных пунктов. В результате прокурорских мер возвращено государству 38 тыс. га земель.
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