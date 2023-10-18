Идет работа по возврату еще 16 тыс. га
В Северном Казахстане вернули государству 38 тыс. га пастбищ
фото Жанары Каримовой

Прокуроры Северо-Казахстанской области при проведении анализа в сфере земельных отношений выявили системные нарушения в части незаконного предоставления пастбищ вблизи населенных пунктов. В результате прокурорских мер возвращено государству 38 тыс. га земель.

«Должностные лица местных исполнительных органов в нарушение требований Земельного кодекса незаконно предоставили 348 пастбищных угодий вблизи сел на общей площади 54 тыс. га. По мерам надзорного органа акиматом области и департаментом по управлению земельными ресурсами области путем подачи исков в суд обеспечили возврат 247 земельных участков с площадью 38 тыс. га, по оставшимся участкам работа продолжается», - сообщили в областной прокуратуре.

Также сообщается, что для устранения дефицита пастбищ по рекомендациям прокуратуры акиматами увеличена площадь земель населенных пунктов на 114 тыс. га, с субъектами агропромышленного комплекса заключены меморандумы, направленные на устранение потребности в пастбищах. В результате в регионе снижен дефицит в пастбищных угодьях с 538 тыс. до 386 тыс. га.

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