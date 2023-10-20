Вопрос бесплатного перелета учителей с группой школьников рассматривают в Казахстане

В рамках программы Kids go free преподавателям и учителям планируют предоставить бесплатные перелеты по Казахстану в случае, если они сопровождают группу школьников. Соответствующие поправки в законодательство министерство туризма и спорта отрабатывает с депутатами, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр Ержан Еркинбаев.

«Вы знаете о программе Kids go free – это бесплатный перелет для детей с семьей или с родителем внутри Казахстана. Поступает очень много предложений от представителей турбизнеса и от казахстанцев о том, что такую практику надо распространить и на групповые туры», - сказал Еркинбаев.

В качестве примера он привел группу из 20 школьников, которые летят без родителей внутри страны в сопровождении классного руководителя. То есть в данном случае педагогу предлагается предоставлять бесплатный перелет.

«Мы эту меру полностью поддерживаем. Сейчас с депутатами отрабатываем. Если возражений не будет, а я думаю, их не будет, то со следующего года (это – В.) будет доступным», - отметил вице-министр.