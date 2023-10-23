Реализацию ряда инвестпроектов в трех регионах Казахстана перенесли на более поздние сроки

На инвестиционном штабе под председательством премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова рассмотрели вопрос привлечения инвестиций в обрабатывающую промышленность. Как отмечено на заседании штаба, реализацию ряда инвестпроектов в регионах перенесли на более поздние сроки. Глава правительства поручил акиматам проявлять более активную позицию в вопросах реализации инвестпроектов.

По информации вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Ильяса Оспанова, за прошедшие 9 месяцев в основной капитал обрабатывающей промышленности привлечено 1,27 трлн тенге инвестиций, что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом плановый показатель до конца года составляет 2,1 трлн тенге. В целом в этом году запланирован запуск 170 проектов на 1 трлн тенге инвестиций. На сегодня уже реализовано 65 проектов на 200 млрд тенге.

Однако некоторые регионы перенесли реализацию ряда инвестпроектов, запланированных к запуску до 2027 года, на более поздние сроки. Это связано с ограничением собственного капитала инвесторов, подведением инфраструктуры, отсутствием либо задержкой доставки оборудования, а также земельными вопросами.

Смаилов раскритиковал работу министерства промышленности и строительства в этом направлении, отметив, что додлжна проводиться более активная координационная работа. Глава правительства заявил, что только утверждением дорожной карты все вопросы не решить.

«Нужно следить за тем, как реализуются эти проекты, какие проблемы на местах не решаются, и со своей стороны помогать акимам. Вы утверждаете дорожную карту и думаете, что все проблемы решили? Это просто бюрократия! Нельзя говорить о том, что вопросы решены, пока не реализованы инвестпроекты и нет результата», - сказал Смаилов.

Он привел в пример Актюбинскую область, где наблюдается снижение инвестиций в обрабатывающую отрасль, а по пяти проектам перенесены сроки реализации. В частости, приостановлена реализация проекта по производству керамической плитки, поскольку, как сообщил премьер, акиматом больше чем на полгода затянулась процедура выделения земельного участка.

«В итоге инвестор рассматривает вопрос переноса проекта в другой регион», - констатировал Смаилов.

Кроме этого, из-за атянувшимися почти на полгода сроками согласования при подключении к электроэнергии и газу на 2026 год отложено строительство обогатительной фабрики по переработке золотосодержащих руд с созданием 1 тыс. рабочих мест.

«Данные проекты очень важны, прежде всего, для экономики региона. Поэтому акимату совместно с компаниями необходимо в кратчайшие сроки решить все имеющиеся вопросы, чтобы инвесторы смогли приступить к их реализации», - поручил глава правительства.

По словам премьера, в Акмолинской области объем инвестиций за 9 месяцев также снизился, есть срывы сроков реализации шести инвестпроектов. К примеру, с 2021 года затягивается строительство кирпичного завода, так как акимат не выдал инвестору лицензию на добычу глины. В Мангистауской области по 10 проектам также перенесены сроки реализации. В частности, по перспективному проекту по производству аммиака и карбамида не подведена необходимая инфраструктура, не решен вопрос с поставками природного газа, являющегося основным сырьем.

Премьер-министр заявил, что «в случае возникновения сложностей акиматы взяли за правило переносить сроки реализации проектов либо вовсе отказываться от них, хотя должны решать проблемные вопросы оперативно и в ручном режиме».

«Все инструменты и механизмы (для реализации инвестпроектов – В.) предусмотрены. Акимам надо их правильно и активно реализовать на местах», - заключил Смаилов.