Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции

В Алматы, Астане и Уральске несколько человек задержаны в местах, где ранее планировались акции протеста оппозиции.

Так, в районе парка культуры и отдыха в Алматы задержано от четырех до шести человек, передали корреспонденты Власти. Ни один из них не держал плакаты и не скандировал лозунги, причины их задержания остались неясны.

В Астане в районе набережной задержаны, как минимум, три человека. Один из них перед задержанием давал комментарии журналистам.

В Уральске на центральной площади был задержан активист Болат Жармұхамедов, передает радио Азаттык. Мужчина заявил, что приехал в центр города отметить праздник – День Республики.

В других городах Казахстана на центральных площадях замечены полиция и люди в штатском, но протестующих нет.