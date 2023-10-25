Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции

Неясно, планировали ли задержанные участвовать в акциях
В Алматы, Астане и Уральске несколько человек задержаны в местах, где ранее планировались акции протеста оппозиции.
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