Более 2,2 тыс. предпринимателей продолжали необоснованно платить экологический сбор – транспортная прокуратура

Главной транспортной прокуратурой установлены факты, что 2,2 тыс. предпринимателей платили экологический сбор, от уплаты которого их освободили в 2022 году, но не знали об этом.

«С 2022 года изменены условия оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, которыми отдельные предприниматели были освобождены от уплаты экологического сбора. Между тем, не зная об этих обстоятельствах, бизнесмены продолжали производить соответствующие платежи, а налоговые органы не провели должную разъяснительную работу в целях предотвращения их необоснованных трат», - сообщили в пресс-службе главной транспортной прокуратуры.

По данным надзорного органа, таким образом 2 203 предпринимателей необоснованно перечислили в бюджет более 2,4 млрд тенге. И только после вмешательства органов транспортной прокуратуры до предпринимателей доведена информация об исключении их из перечня плательщиков таких сборов. Теперь по акту транспортной прокуратуры начата работа по возврату денег предпринимателям.

«Более 500 (предпринимателей – В.) уже возвратили себе порядка 30 млн тенге», - проинформировали в главной транспортной прокуратуре.

Комитету государственных доходов поручено разобраться в причинах возникновения подобной ситуации и выработать меры по эффективному доведению до бизнес-сообщества информации об изменениях в налоговом законодательстве.