В правительство утверждают, что завершают оформление сделки
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Правительство договорилось с «АрселорМиттал Темиртау» о передаче предприятия в госсобственность
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КАЗАХСТАНА

В правительстве Казахстана сообщили, что договорились с АО «АрселорМиттал Темиртау» о передаче предприятия в государственную собственность.

«Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО «АрселорМиттал Темиртау» и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

Этим утром после аварии на шахте им. Костенко, которая унесла жизни, как минимум, 16 человек, президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».

После предыдущей аварии на шахте «АрселорМитталТемиртау» в правительстве заявили, что политическое решение об уходе компании "уже принято". После этого сообщалось о поиске нового инвестора, но детали этой работы неизвестны.

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