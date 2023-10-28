Правительство договорилось с «АрселорМиттал Темиртау» о передаче предприятия в госсобственность

В правительстве Казахстана сообщили, что договорились с АО «АрселорМиттал Темиртау» о передаче предприятия в государственную собственность.

«Правительством достигнута предварительная договорённость с акционерами АО «АрселорМиттал Темиртау» и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан», - говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в субботу.

Этим утром после аварии на шахте им. Костенко, которая унесла жизни, как минимум, 16 человек, президент Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства прекратить инвестиционное сотрудничество с «АрселорМиттал Темиртау».

После предыдущей аварии на шахте «АрселорМитталТемиртау» в правительстве заявили, что политическое решение об уходе компании "уже принято". После этого сообщалось о поиске нового инвестора, но детали этой работы неизвестны.