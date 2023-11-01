С начала года население Казахстана выросло на 200 тысяч человек

За первые девять месяцев 2023 года население Казахстана выросло на 201,2 тыс. человек или на 1,02%. К 1 октября численность населения страны достигла 19 968 тыс. человек, сообщило бюро национальной статистики.

Статистики ожидают, что в ноябре население Казахстана превысит отметку в 20 млн. человек.

Больше всего в январе-сентябре выросло население в столице – на 4,06%, в Алматы – 2,28%, в Мангистауской области – 1,94%, в Шымкенте – 1,76% и Алматинской области – 1,24%.

Население Астаны к 1 октября достигло 1 409,5 тыс. человек, Алматы – 2 211,2 тыс., Шымкента – 1 213,2 тыс.

В целом рост населения отмечался в январе-сентябре в 15 регионах Казахстана, только в пяти – областях Абай, Жетысу, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях – отмечалось снижение населения. В Северо-Казахстанской области по-прежнему отмечается естественная убыль населения, когда смертность превышает рождаемость.

В 15 из 20 регионов Казахстана продолжается миграционный отток. Миграционный прирост населения отмечается только в Алматинской и Мангистауской областях, Шымкенте, Алматы и Астане.

В целом по стране сальдо миграции за первые девять месяцев в Казахстане было положительным.

Городское население страны в январе-сентябре выросло на 1,46% до 12 388 тыс. человек, сельское население – всего на 0,31% - до 7 580 тыс. человек. Доля городского населения в Казахстане составляет 62%, доля сельского населения - 38%.