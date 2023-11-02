Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились создать транспортный коридор в обход Казахстана

Кыргызстан, Узбекистан и Россия договорились создать транспортный коридор через Каспийское море в обход Казахстана, пишет Kloop со ссылкой на пресс-службу Минтранса Узбекистана.

Соглашение о развитии коридора было подписано по итогам транспортного форума стран-членов ШОС, прошедшего в Ташкенте.

По их данным, представители трех стран подписали Меморандум о взаимопонимании о формировании и развитии международного мультимодального транспортного коридора «Россия — Каспийское море — Туркменистан — Узбекистан — Кыргызстан».

В создании этого транспортного коридора заинтересован Кыргызстан в качестве альтернативы сообщению через Казахстан. «Азаттык» писал, что искусственные препоны на границе, когда грузы из Кыргызстана подолгу стоят в очереди, а также многочисленные бюрократические требования казахской стороны заставили власти Кыргызстана начать поиски дополнительного транспортного коридора.

Новый маршрут под названием «Южный коридор» позволит Кыргызстану через Узбекистан, Туркменистан и Каспийское море выйти в Европу и Россию. В этом случае важную роль будет играть морской порт «Туркменбаши» в Туркменистане. Через него товары будут идти в Азербайджан, далее в Грузию, Турцию, а потом в Европу. Альтернативой будет путь в российские города Махачкалу и Астрахань.