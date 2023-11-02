Ученые в Казахстане будут получать постоянную зарплату

Поправки по вопросам науки, которые презентовали в четверг в Минюсте, предусматривают, что казахстанские ученые будут получать постоянную зарплату, а не зависеть от грантов, сообщает «Казинформ» .

Как рассказал после заседания межведомственной комиссии по законотворческой деятельности депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов, законопроект предусматривает четыре основных направления, и в первую очередь будет изменена система финансирования науки.

«Предлагается добавить новые механизмы, в том числе по обеспечению постоянной непрерывной заработной платы наших ученых. Сейчас ученые получают заработную плату в основном за счет только грантов, которые периодически объявляются. Если ты не получил грант, соответственно на следующий период у тебя просто не будет заработной платы», - объяснил Аймагамбетов, подчеркнув, что после принятия законопроекта ученые каждый месяц будут получать заработную плату.

На эти цели деньги будут выделяться из бюджета. Также законопроектом предлагается доплачивать казахстанским ученым по степени ассоциированный профессор и профессор.

«Сейчас нам готовят заключение правительства. Это все будет уточняться. Надо, чтобы они получали доплаты. За последние 30 лет количество научных работников уменьшилось в разы. Нам необходимо сделать привлекательной эту профессию с точки зрения финансирования и социального пакета для наших научных кадров, - отметил депутат.

Кроме этого, казахстанским ученым станет доступно льготное кредитование на покупку жилья. Также предлагается разработать отдельную доступную жилищную программу для молодых ученых.

«Мы предлагаем вопрос ипотечного льготного кредитования сделать более доступным для этой категории. А особенно для молодых. Это будет документ, который будет уполномоченный орган утверждать по критериям, и самое главное — в законе сейчас закладываются основные нормы, направления и принципы. Мы закладываем принцип, что для молодых ученых должна быть отдельная доступная программа по кредитованию, по жилью потому, что данная проблема сегодня имеет место», - сказал Аймагамбетов.

В целом в законодательство предлагается внести много новых норм, направленных на развитие системы науки. В частности, как сообщил депутат, чтобы прикладные исследования внедрялись в производство, а для бизнеса предлагается ввести супервычеты по налогам, чтобы ему было выгодно внедрять разработки отечественных ученых.