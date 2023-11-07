16,4 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

В Казахстане убрано 98,7% посевных площадей, с которых в первоначальном весе намолочено 16,4 млн тонн зерна, в том числе, 11,4 млн тонн пшеницы, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

«На сегодняшний день уборка зерновых на стадии завершения во всех регионах страны. По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га, или 98,7%, при средней урожайности 9,7 ц/га намолочено 16,4 млн тонн зерна в первоначальном весе, в том числе, 11,4 млн тонн пшеницы», - сказал Сапаров.

В разрезе культур площади уборки пшеницы составляют 13,4 млн га, с урожайностью 8,6 ц/га намолочено 11,4 млн тонн, масличных культур – 1,9 млн га, или 68%. По словам министра, подсолнечника при средней урожайности 11,6 ц/га намолочено 747,5 тыс. тонн, валовый сбор картофеля составил 3,5 млн тонн, овощных культур – 4,3 млн тонн.

Сапаров подчеркнул, что текущий год стал непростым для фермеров, так как на смену жаркой погоде пришли продолжительные проливные дожди, а норма выпавших осадков в три раза превысила среднегодовой показатель.

«Несмотря на плохие погодные условия, объем ожидаемого валового сбора зерна составляет 16 млн тонн. С учетом переходящих остатков зерна в объеме 3 млн тонн (по состоянию на 1 октября – В.) более чем достаточно для полного обеспечения страны в хлебе, муке и макаронах», - заверил министр.

Он также напомнил, что для решения всех возникающих вопросов при Минсельхозе создан оперативный штаб, также рабочие группы действуют на республиканском и региональном уровнях.