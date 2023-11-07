Антикор отчитался о возврате почти 160 млрд тенге из-за рубежа

Всего, по данным ведомства, государству возвращено порядка 857 млрд тенге
Антикоррупционная служба отчиталась о результатах своей работы за 10 месяцев, а также о возврате с 2022 года активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге.
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