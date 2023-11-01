Государству возвращены активы на общую сумму в 945 млрд тенге — Смаилов

По данным Генеральной прокуратуры государству возвращены активы на общую сумму 945 млрд тенге. Она также включает $600 млн., возвращенные из-за рубежа, сообщил во время брифинга премьер-министр Алихан Смаилов.

«По информации Генпрокуратуры, уже возвращено активов на общую сумму 945 млрд тенге, в том числе порядка $600 млн. из-за рубежа. И эта работа продолжается», — заявил премьер.

Смаилов также повторно объяснил, что государство не публикует реестр лиц, происхождение активов которых изучает или уже вернуло государство, из-за презумпции невиновности.

«Публикация такого реестра могла бы автоматом означать виновность лица, хотя это еще не доказано. Поэтому реестр был закрытый. Но по итогам работы по возврату капиталов мы будем давать вам соответствующую информацию», — сказал он.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что не могут обнародовать имена людей, которые могут незаконно владеть крупными активами, а также данные о конкретных счетах, предприятиях или земельных участках, уже переданных переданы государству, пока идут досудебные расследования.

При этом ведомство неоднократно сообщало о том, что государству переданы активы членов семьи бывшего президента Нурсултана Назарбаева: Болата Назарбаева, Кайрата Сатыбалды, Тимура Кулибаева, Кайрата Боранбаева и Кайрата Шарипбаева.

Подробнее о проблеме непрозрачного возврата крупных активов Власть писала в этом материале.