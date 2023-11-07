Досудебное расследование по факту финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical завершено в Астане

В АФМ напомнили, что компания позиционировала себя как занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в эту деятельность, обещая высокий уровень доходности по многочисленным проектам.

«Общая сумма привлеченных средств от 101 вкладчика составила 168,5 млн тенге. В отношении руководителя структурного подразделения в ходе расследования избрана мера пресечения “содержание под стражей”», - проинформировали в АФМ.