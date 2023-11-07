Досудебное расследование по факту финпирамиды Chia Tai Tianqing Pharmaceutical завершено в Астане

Общая сумма привлеченных средств составила 168,5 млн тенге
Сотрудниками столичного департамента АФМ завершено досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО «Chia Tai Tianqing Pharmaceutical», сообщила пресс-служба агентства по финансовому мониторингу.
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