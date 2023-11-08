20 незаконных объектов в горах Алматы снесут по решению суда

Управлением градостроительного контроля в горах Алматы выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм. По 20 из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.

В список объектов, которые снесу по решению суда, вошли: клубный дом Pain Hill (мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1.), ЖК «Швейцария» (мкр. Нурлытау, уч.1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22), строящийся жилой дом в мкр. Нурлытау, уч. 932/79, строящийся жилой дом в Медеуском районе по ул. Нурмагамбетова, 374/1, строящийся клубный дом в ПК «Горный Гигант», 554, клубный дом Domino Life (Медеуский район, ул. Жамакаева, 308), клубный дом Pine Hill Residence (Медеуский район, ул. 2, уч.33), строящийся жилой дом в Медеуском районе по ул. Обсерватория, 104/4, срез склона предгорья в мкр. Бутаковка, уч.31/1, строящаяся подпорная стена в Медеуском районе по ул. Шокая, 203, 205, 207, ЖК «Граф» (мкр. Ремизовка, пер. 7, уч.71,73,75), ЖК «Люксембург» (мкр. Каргалы, улица Кали. Надырова, уч. 71, 73, 75), МЖК в Наурызбайском районе по ул. Кенесары хан, уч.98, строящийся жилой дом в мкр. Ерменсай по ул. Жангир хана, 46, клубный дом Rich (мкр. Мирас, уч. 24/1, 24/2), садовые дома с ПК «Жанару», 556, строящийся клубный дом в Медеуском районе по ул. Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5, подпорная стена в Медеуском районе по ул. 2-я Ладушкина (Курмет), 35А, ЖК «Французский дом» (мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426) и клубный дом KHAN (Бостандыкский район, ул.Витебская 44/3, 44а).

По остальным объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по девяти – инициируются исковые заявления.