Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров

Министр национальной экономики Алибек Куантыров считает, что несмотря на то что президенты Казахстана и России не приедут лично на форум межрегионального сотрудничества в Костанай, 13 млрд тенге, выделенные на подготовку к этому мероприятию, потрачены не зря.

«Я этим форумом не занимался. Но смотрите, любая инфраструктура, которая в городе (строится – В.) остается горожанам. Центр строился для того, чтобы проводились мероприятия. Мероприятие состоится, приедут предприниматели с приграничных регионов России, наши предприниматели, государственные органы. Потом, любой объект, в том числе визит-центр (Smart-центр – В.), нужен для развития региона», - сказал Куантыров журналистам в среду в кулуарах мажилиса.

Глава Миннацэкономики констатировал, что, например, кроме Астаны, Алматы, Шымкента, Атырау и Мангистау, больше нигде нет отелей мирового уровня. И сейчас остро стоит вопрос открытия четырех- пятизвездочных гостиниц.

«Отели, четырех- пятизвездочные – это якорные объекты, которые привлекают инвесторов. Я недавно был в Уральске, там практически единственная гостиница. Может быть, две», - констатировал министр.

Отвечая на вопрос, что пока в Костанае строят визит-центр, у костанайских детей нет во дворах детских площадок, Куантыров подчеркнул: «Это вопрос уже к акимату. Я говорю про то, что эти объекты останутся, это объекты инфраструктуры, которые можно использовать для повышения инвестиционного потенциала».