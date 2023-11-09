Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены

Вечером в четверг бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был задержан в Астане после избиения супруги, которая скончалась до приезда скорой помощи, подтвердили Власти источники в правоохранительных органах. Ранее о задержании Бишимбаева сообщили несколько казахстанских СМИ.

В полиции не раскрыли имя задержанного и погибшей, указав на тайну досудебного расследования. При этом силовики подтвердили, что «в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений».

В управлении общественного здравоохранения Астаны в свою очередь сообщили, что бригада скорой помощи, приехавшая по вызову очевидцев, констатировала смерть женщины 1992 года рождения.

43-летний Куандык Бишимбаев в разное время был помощником президента, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром торговли и экономического развития, зампредом фонда «Самрук-Казына», предправления холдинга «Байтерек». С мая по декабрь 2016 года был министром национальной экономики Казахстана.

В январе 2017 года был задержан по обвинению в хищениях, в марте 2018 года осужден на 10 лет лишения свободы. Позднее срок его наказания был снижен более чем вдвое и в октябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу. В публичное поле бывший министр не вернулся.