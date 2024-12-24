В Алматы поэтапно подключают потребителей к отоплению в Бостандыкском районе после аварии на теплосетях

«Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 часа с постепенным выходом на рабочие параметры», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Накануне произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по проспекту Назарбаева из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. В связи с этим была ограничена подача тепла потребителям в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова, а также в микрорайонах Самал-1, 2, 3. В «Алматинских тепловых сетях» обещали, что теплоснабжение будет восстановлено до 01:00 часов 24 декабря.