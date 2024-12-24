В Алматы поэтапно подключают потребителей к отоплению в Бостандыкском районе после аварии на теплосетях

Повреждение трубопровода устранено
Аварийная бригада устранила повреждения на трубопроводе по проспекту Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы.
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