Повреждение трубопровода устранено
В Алматы поэтапно подключают потребителей к отоплению в Бостандыкском районе после аварии на теплосетях
Скриншот из видео "Власти"

Аварийная бригада устранила повреждения на трубопроводе по проспекту Назарбаева в Бостандыкском районе Алматы.

«Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06:00 часа с постепенным выходом на рабочие параметры», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Накануне произошло повреждение трубопровода на тепломагистрали в Бостандыкском районе по проспекту Назарбаева из-за износа трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 1984 году. В связи с этим была ограничена подача тепла потребителям в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова, а также в микрорайонах Самал-1, 2, 3. В «Алматинских тепловых сетях» обещали, что теплоснабжение будет восстановлено до 01:00 часов 24 декабря.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Казахстанский документальный фильм выиграл главный приз на иранском кинофестивале Cinema Vérité
Новости
Казахстан определится с консорциумом по строительству АЭС в первой половине 2025 года
Новости
​Казахстан не стал закупать больше электроэнергии у России после перехода на новое время — Минэнерго
Просматриваемые
Новости
Суд Астаны отклонил иск жителя ВКО к правительству об отмене постановления о переводе времени
Новости
Журналист Думан Мухаммедкарим этапирован в Кызылорду, сообщил адвокат
Новости
Более половины казахстанцев не поддерживают переход на единый часовой пояс – опрос Demoscope
Новости
«Казахмыс» сообщил о достижении соглашения с бастовавшими работниками
Новости
В Алматы начался суд по делу о гибели археолога Ерлана Жагипарова во время Январских событий
Новости
Решение о переводе времени было принято на основе научных исследований нобелевских лауреатов – Бектенов