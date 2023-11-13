Правительство рассматривает вопрос передачи муниципального автопарка Алматы в конкурентную среду

Правительство Казахстана утвердило передачу шести муниципальных автобусных парков в Шымкенте, Семее и Кызылорде в конкурентную среду, а в Алматы этот вопрос пока рассматривается. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр в ответе на запрос депутатов сената.

«Касательно рассмотрения возможности передачи муниципальных парков на конкурентной основе в доверительное управление частному сектору. На сегодняшний день из 6 муниципальных автобусных парков с участием государства в 3 регионах (г. Шымкент, г. Семей, г. Кызылорда) утверждены дорожные карты по передаче муниципальных парков в конкурентную среду. Также в Актобе проводятся мероприятия по ликвидации муниципального автобусного парка, а в Алматы рассматривается форма передачи автобусного парка в конкурентную среду, в том числе путем передачи в доверительное управление», - отметил Скляр.

Всего, по его данным, на регулярных городских автобусных перевозках работают 294 перевозчика на 954 маршрутах, из которых 724 являются социально значимыми.

Вместе с тем он сообщил, что планируется принять ряд мер по сокращению нелегального частного извоза пассажиров. Скляр напомнил, что в октябре между уполномоченными государственными органами в области транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения принята совместная дорожная карта по искоренению незаконных пассажирских перевозок, в рамках которой планируется проводить рейды на стихийные стоянки незаконных перевозчиков и проверять их на предмет соответствия установленным требованиям законодательства. Также планируется упорядочить контроль за деятельностью мобильных приложений заказа такси, выявлять автотранспортные средств, осуществляющие незаконную перевозку пассажиров, через камеры фото- и видеофиксации («Сергек», АСИ и т.д.). Кроме этого, планируется проработать вопрос интеграции мобильных приложений заказа такси с информационными системами государственных органов для мониторинга работы транспортных средств и их водителей.

«В этой связи дальнейшая работа в данном направлении будет проводиться уполномоченными государственными органами в рамках дорожной карты. В целом вопросы развития отрасли пассажирских перевозок находятся на контроле правительства», - заключил Скляр.

Ранее Власть уже писала, почему общественный транспорт должен остаться под управлением акиматов, рассказывала о провале предыдущих попыток властей приватизировать автобусные компании и вероятном повторении прежних ошибок.