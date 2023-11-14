Начало строительства запланировано на 2025 год
Саудовская Аравия построит в области Жетысу ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт
Иллюстративное фото с сайта gov.kz

На совещании в правительстве рассмотрели вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Саудовской Аравией. Глава кабмина Алихан Смаилов Апоручил активизировать работу с саудовскими инвесторами на всех уровнях.

По данным пресс-службы правительства, на совещании, в частности, обсудили проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. В настоящее время идет подготовительная работа, при достижении финального соглашения строительство планируется начать в 2025 году. Смаилов поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т.д. Алихан Смаилов поручил активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях и тщательнее проработать пул потенциальных проектов. Также он поручил в преддверии ближайшего заседания межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Казахстанцы, занятые на вредных производствах, смогут выйти на пенсию в 55 лет, но должны будут покинуть свое рабочее место
Новости
Болат Назарбаев скончался в больнице – СМИ
Новости
Бывший министр Бишимбаев задержан по подозрению в избиении до смерти жены
Новости
Построенная к приезду Путина инфраструктура в Костанае останется горожанам – Куантыров
Новости
Ассоциация микрофинансовых организаций раскритиковала планы по дальнейшему ужесточению условий микрокредитования
Новости
В Алматы ночью ощущалось землетрясение силой 2 балла