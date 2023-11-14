Саудовская Аравия построит в области Жетысу ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт

На совещании в правительстве рассмотрели вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Саудовской Аравией. Глава кабмина Алихан Смаилов Апоручил активизировать работу с саудовскими инвесторами на всех уровнях.

По данным пресс-службы правительства, на совещании, в частности, обсудили проект строительства крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. В настоящее время идет подготовительная работа, при достижении финального соглашения строительство планируется начать в 2025 году. Смаилов поручил ускорить административные процедуры и проработать все необходимые решения со стороны центральных госорганов.

На совещании также рассмотрены вопросы реализации новых проектов в сферах сельского хозяйства, фармацевтической отрасли, металлургии и т.д. Алихан Смаилов поручил активизировать работу с инвесторами из Саудовской Аравии на всех уровнях и тщательнее проработать пул потенциальных проектов. Также он поручил в преддверии ближайшего заседания межправительственной комиссии организовать тематический бизнес-форум с участием предпринимателей двух стран.