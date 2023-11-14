Саудовская Аравия построит в области Жетысу ветряную электростанцию мощностью 1 ГВт

Начало строительства запланировано на 2025 год
На совещании в правительстве рассмотрели вопросы реализации совместных инвестиционных проектов с Саудовской Аравией. Глава кабмина Алихан Смаилов Апоручил активизировать работу с саудовскими инвесторами на всех уровнях.
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