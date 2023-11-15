Казахстан решил не менять телефонный код +7, используемый совместно с Россией

Казахстан отказался менять телефонный код +7, используемый совместно с Россией в связи с тем, что такой переход влечет «ряд финансовых и технологических проблем», сообщили в министерстве цифрового развития и аэрокосмической промышленности в ответ на запрос Власти. Ведомство заявило, что рассчитывает повысить уровень соглашения о совместном использовании кода и согласовало проект с соответствующим российским госорганом.

«В ходе проработки с операторами связи вопроса перехода на новый код, было отмечено, что переход на новый код реализуем, но влечет ряд финансовых и технологических проблем. Кроме того, всем абонентам отечественных операторов связи возникнет необходимость обновления своих данных абсолютно во всех сервисах для получения государственных и банковских услуг, социальных сетях и различных приложениях. Соответственно, в переходный период существует высокая вероятность сбоев и негативного опыта. В этой связи, Министерством были проведены консультации с Международным союзом электросвязи и было принято решение оставить без изменения международный код +7», – говорится в ответе Минцифры.

«В связи с этим, проработан вопрос с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заключения нового Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации об использовании нумерации 7-й зоны всемирной нумерации. На данный момент проект согласован государственными органами и заинтересованными сторонами. По итогам согласования проект направлен по дипломатическим каналам в РФ. В настоящее время на стороне Российской Федерации проводятся процедуры повторного внутригосударственного согласования. Далее, после получения Ноты РФ о согласовании проекта, будет проведена работа по подписанию и принятию Соглашения», – сообщили в министерстве.

Казахстан использует международный код «+7» с распада СССР. В 2006 году подписало соответствующее соглашение с Россией. В 2021 году Казахстан зарезервировал код «+997», чтобы иметь отдельный код.

В сентябре 2021 года министр цифрового развития Багдат Мусин назвал резервирование номера «символичным» к 30-летию Независимости Казахстана.

«Раньше мы делили код +7 вместе с Россией, теперь, когда вы позвоните из нашей страны зарубеж, будет высвечиваться “Казахстан". Полный переход на +997 даст нам возможность независимо распределять национальный ресурс нумерации и позволит расширить национальную систему по числу абонентов и услуг», – отмечал он тогда.