При этом офицеров только просят воздержаться от азартных игр
Министр обороны признался в лудомании среди военных, контрактников и офицерского состава
фото министерства обороны

У министра обороны Руслана Жаксылыкова очень много вопросов, связанных с лудоманией не только среди молодых военнослужащих, но и среди контрактников и в офицерском составе. Об этом он заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса. При этом, добавил он, в устав Вооруженных сил внесены изменения по запрету азартных игр, но не для всех.

«Лудомания – это больной вопрос, наверное, в целом нашего общества. Как таковой методики определения лудомании на сегодняшний день (нет – В.), она только нарабатывается. У нас достаточно большое количество вопросов, связанных с лудоманией не только среди молодого пополнения, но и среди военнослужащих по контракту, и в офицерском составе. И вы знаете, что это болезнь в гражданском обществе», - сказал Жаксылыков.

Глава Минобороны задался вопросами: как определить лудоманию, и имеют ли в армии «законное право вмешиваться в частную личную жизнь», ведь не всегда понятно, каким образом человек играет – через компьютер или телефон.

«Для того чтобы иметь доступ к его базе данных, нам необходимо возбуждать уголовное дело, чтобы органы правопорядка имели доступ к его личным данным», - констатировал министр.

Он напомнил, что в 2022 году выявлены военнослужащие, которые играли в Капшагае, все они были уволены из рядов Вооруженных сил. Кроме того, Минобороны внесло изменения в устав.

«В последних изменения в уставах Вооруженных сил РК четко определено: военнослужащим и солдатам срочной службы, к категории которой как раз будет и относиться служащий по резерву, запрещено играть в азартные игры. А офицерскому составу – воздержаться», - сообщил Жаксылыков.

Но в целом, признал он, этот вопрос «очень сложный и требует внимания».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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