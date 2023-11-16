Завершено досудебное расследование в отношении руководства «Озенмунайгаз»

«В ходе расследования действия заместителя генерального директора АО “ОМГ” Б.Мамбетсапаева квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями путем фиктивного трудоустройства своих знакомых, которые фактически не работали и необоснованно получали заработную плату. Другому экс-заместителю генерального директора АО “ОМГ” Е.Карамурзаеву предъявлены обвинения в лоббировании интересов отдельных компаний путем проведения незаконного тендера по подземному ремонту скважин, при этом ущемляя интересы других участников закупок с причинением ущерба в особо крупном размере на сумму 623 млн тенге», - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, предъявлены обвинения директору нефтегазодобывающего управления АО «Озенмунайгаз» и поставщику, которые в сговоре присвоили и растратили вверенное имущество на сумму 294 млн тенге.

Все уголовные дела направлены в суд.

2 июня сообщалось, что задержан заместитель генерального директора АО «ОзенМунайГаз» Мамбетсапаев Б. по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он, используя должностное положение, в нарушение действующего порядка трудоустройства в АО «Озенмунайгаз» незаконно принял на работу своих знакомых, которые в числе безработных не значились, не относились к социально уязвимым слоям населения и даже не имели профильного образования. В результате государству причинен ущерб в размере 46 млн тенге, а также грубо нарушены права жанаозенцев на трудоустройство.

26 июня в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании бывшего заместителя генерального директора АО «Озенмунайгаз», ныне – заместителя генерального директора АО «Каражанбасмунай» Ермака Карамурзаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями «с целью воспрепятствования законной предпринимательской деятельности ТОО “КЕЗБИ” и других подрядных организаций АО “Озенмунайгаз”». По версии следствия, Карамурзаев знал, что отдельные участники конкурса не соответствуют квалификационным требованиям и представили фиктивные документы об опыте работы в нефтегазовой сфере, но все равно допустил их к участию в тендере. Более того, «продолжая лоббировать их интересы, он вынудил ТОО “КЕЗБИ” заключить договор по подземному ремонту скважин на заведомо невыгодных для компании условиях». Таким образом он причинил существенный вред законным интересам ТОО «КЕЗБИ» и нарушил права более тысячи его работников, а также создал социальную напряженность в трудовых коллективах подрядных организаций.