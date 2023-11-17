Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева

В пятницу, 17 ноября, в Астане прошли судебные прения по делу лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева, обвиняемого в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации». На суде прокурор попросил признать Жыланбаева виновным и назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио «Азаттык» со ссылкой на адвоката Жыланбаева Мерижана Доскараева.

Судебные процессы в отношении Марата Жыланбаева проходили в закрытом режиме. По словам адвоката, он попросил суд полностью оправдать Жыланбаева, но суд отклонил все ходатайства защиты.

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) призвала власти Казахстана освободить Марата Жыланбаева, а также снять с него все обвинения. HRW считает обвинения в отношении лидера незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!», политически мотивированным преследованием.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступает с критикой властей и участвует в акциях протеста. С прошлого года он несколько десятков раз обращался в акимат Астаны за согласованием митингов о прекращении преследования политических активистов, проведения расследования январских событий 2022 года с участием международных экспертов, также пытался провести митинг, осуждающий российскую агрессию в Украине. Ни одна из акций не была согласована.

Последняя несогласованная акция прошла 17 марта перед зданием посольства стран ЕС в Астане, на которой Жыланбаев требовал регистрации политических партий и освобождения политзаключенных. За это 3 мая его привлекли к административной ответственности и арестовали на 20 суток. Но 23 мая он так и не вышел после отбытия административного ареста. Позже стало известно, что полиция доставила его в управление по борьбе с экстремизмом, а в загородном доме Жыланбаева провели обыск. После чего его арестовали на два месяца, подозревая в «причастности к запрещенной организации» (ст. 405 УК РК) и «финансировании деятельности экстремистской организации» (ст.258 УК РК).

В постановлении следственного органа говорится, что Жыланбаев состоит в чате организаторов и участников движения ДВК, признанного казахстанским судом экстремистским, и якобы находится на связи с Мухтаром Аблязовым и его «заграничным штабом», получая от них задания и указания, направленные на «изменение конституционного строя». Сам Жыланбаев отрицает членство в какой-либо экстремистской организации, добавляя, что с прошлого года не может зарегистрировать оппозиционную партию «Алға, Қазақстан!».

30 октября начался суд по делу Жыланбаева, во время которого судья объявил, что по по просьбе двух свидетелей процесс переводят в закрытый режим. Имена этих свидетелей не разглашаются. На заседании 1 ноября Жыланбаев зашил себе рот и объявил голодовку, требуя сделать суд открытым.

Марат Жыланбаев также известен тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира: азиатские Каракумы, африканскую Сахару и австралийскую Большую Викторию