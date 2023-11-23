По итогам голосования в ходе 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия Казахстан избран в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.

«За кандидатуру нашей страны проголосовало 118 государств. Наряду с Казахстаном в Комитет вошли еще восемь новых членов: Вьетнам, Кения, Ливан, Республика Корея, Сенегал, Турция, Украина и Ямайка», - сообщили в МИД.

Межправительственный Комитет всемирного наследия является одним из наиболее важных и влиятельных руководящих органов ЮНЕСКО. Комитет состоит из 21 государства, которые принимают решения о включении культурных и природных объектов в Список всемирного наследия, оценку состояния их сохранности и поддержки государств-сторон Конвенции в их усилиях по охране указанных объектов ради будущих поколений. Членство в комитете способствует развитию экспертного потенциала государств-сторон Конвенции в вопросах сохранения культурного и природного наследия.

В министерстве напомнил, что Казахстан имеет опыт эффективной работы в комитете в 2013-2017 годах, и подчеркнули, что страна «готова внести свой достойный вклад в его дальнейшую деятельность».