Он будет входить в состав комитета до 2027 года
По итогам голосования в ходе 24-й сессии Генеральной Ассамблеи государств-сторон Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия Казахстан избран в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО на 2023-2027 годы, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел.
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