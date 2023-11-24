Пятерых экс-полицейских в Атырау осудили за пытки задержанного

В Атырау пятерых бывших оперуполномоченных управления полиции города осудили за пытки. Как сообщает Радио «Азаттык» , трое получили по четыре года, остальные осуждены на три года каждый.

С заявлением о пытках обратился местный житель Руслан Куанышкалиев. По его словам, в феврале полицейские силой увели его из дома и потребовали признаться в нанесении телесных повреждений третьему лицу. Согласно материалам дела, полицейские, чтобы получить признательные показания, душили Куанышкалиева, надев ему на голову пакет, избивали и оказывали психологическое давление. Судмедэкспертиза показала, что Куанышкалиев получил рану в области левого глаза и травму барабанной перепонки.

Суд признал Чингизхана Айтбаева, Марата Жонбая, Тимура Мажитова виновными в пытках и приговорил их четырем годам лишения свободы каждого, Асланбек Толеушов и Ербол Сигуатов осуждены на три года каждый за соучастие.

