Пятерых экс-полицейских в Атырау осудили за пытки задержанного

Трое получили по четыре года лишения свободы, еще двое приговорены к трем годам каждый
В Атырау пятерых бывших оперуполномоченных управления полиции города осудили за пытки. Как сообщает Радио «Азаттык», трое получили по четыре года, остальные осуждены на три года каждый.
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