Трое получили по четыре года лишения свободы, еще двое приговорены к трем годам каждый
Пятерых экс-полицейских в Атырау осудили за пытки задержанного
Фото Радио "Азаттык"

В Атырау пятерых бывших оперуполномоченных управления полиции города осудили за пытки. Как сообщает Радио «Азаттык», трое получили по четыре года, остальные осуждены на три года каждый.

С заявлением о пытках обратился местный житель Руслан Куанышкалиев. По его словам, в феврале полицейские силой увели его из дома и потребовали признаться в нанесении телесных повреждений третьему лицу. Согласно материалам дела, полицейские, чтобы получить признательные показания, душили Куанышкалиева, надев ему на голову пакет, избивали и оказывали психологическое давление. Судмедэкспертиза показала, что Куанышкалиев получил рану в области левого глаза и травму барабанной перепонки.

Суд признал Чингизхана Айтбаева, Марата Жонбая, Тимура Мажитова виновными в пытках и приговорил их четырем годам лишения свободы каждого, Асланбек Толеушов и Ербол Сигуатов осуждены на три года каждый за соучастие.

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