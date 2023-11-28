В Казахстане зафиксировано уже более 17 тыс. случаев кори – Минздрав

Министр здравоохранения Ажар Гиният на заседании правительства во вторник сообщила, что в Казахстане зафиксировано уже более 17 тыс. случаев кори, более 82% заболевших – дети, в основном непривитые.

По данным Гиният, случаи кори зарегистрированы во всех регионах, повышенный уровень заболеваемости наблюдается в Шымкенте и Алматы, Жамбылской, Алматинской, Мангистауской, Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областях.

В стационарах развернуто более 3,5 тыс. коек, их занятость сейчас – 59,5%, но в резерве есть еще свыше 1 тыс. койко-мест. На сегодняшний день в больницах находятся 2 375 детей, 30 из них – в реанимациях в тяжелом состоянии.

«Высокая занятость коек отмечается в Жамбылской области – 92%, 88% – в городе Алматы, в Туркестанской области – 81%, в городе Шымкент – 79%. Среди госпитализированных 30 детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них до года 15 детей. Смертность не зарегистрирована. Здоровье детей находится на контроле министерства», - сказала Гиният.

Министр напомнила, что с целью стабилизации ситуации по кори плановой иммунизацией охвачено более 600 тыс. детей в возрасте от 1 года до 6 лет, что составляет 84% от подлежащих вакцинации. До конца года планируется охватить еще более 100 тыс. детей данной возрастной группы. Наряду с этим дополнительно закуплено 1,5 млн доз вакцины против кори. На сегодня уже поступило 500 тыс. доз, в декабре ожидается поставка 1 млн доз.

В свою очередь глава правительства Алихан Смаилов поручил «остановить рост заболеваемости».

«Как известно, корь может иметь осложнения, которые негативно сказываются на детском здоровье. Поэтому меры должны приниматься не только со стороны системы здравоохранения, но и самими гражданами. Это наши дети, мы их должны беречь, сохранить их здоровье. Кроме вакцинации по-другому невозможно бороться с подобными опасными заболеваниями. Поэтому работу по вакцинации надо усилить», - сказал Смаилов и поручил министерству здравоохранения и акиматам усилить информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации, а всем акимам держать вопрос вакцинации на личном контроле и координировать работу с министерством здравоохранения.

16 ноября в Минздраве в ответ на запрос «Власти» сообщали, что с начала 2023 года по республике зарегистрировано 14 111 случаев кори, из них более 83% приходится на детей до 14 лет. По состоянию на 10 ноября по республике на стационарном лечении находилось 2 079 детей, 29 детей – в реанимации. В ведомстве отмечали, что ежедневно свыше 300 детей выписываются и примерно 400 детей поступают на лечение.