С приходом иностранного инвестора в аэропорту Астаны будет совсем другой уровень сервиса – Карабаев

Министр транспорта Марат Карабаев, поясняя, почему аэропорт Астаны решили передать в управление компании из ОАЭ, отметил, что с приходом новых управляющих компаний будет совсем другой уровень сервиса и менеджмента, что позволит вывести аэропорт на международный уровень.

«Что касается аэропорта Астаны, то арабский инвестор, это в том числе группа компаний Abu Dhabi Ports, который в целом холдинги имеет, у них есть новые направления, куда входят крупные международные аэропорты по миру. Abu Dhabi Ports – один из самых больших аэропортов, 28 млн пассажиропоток, менеджмент очень-очень высокий и именно те стандарты, которые имеются в такого рода аэропортах, они будут здесь развиваться, в Астане. С приходом новых управляющих компаний будет совсем другой уровень сервиса и менеджмента. Это очень важно», - цитирует Карабаева агентство «Казинформ».

При этом, отметил он, перед иностранной компанией ставятся конкретные задачи. И первая – это полный ремонт взлетно-посадочной полосы, чтобы тем самым значительно снизить нагрузку на республиканский бюджет.

«Второе: чтобы они отремонтировали аэровокзальный комплекс. Третье – чтобы на этой площадке был создан большой авиахаб. Авиахаб – это где все грузы будут в одном месте аккумулироваться, проходить определенную работу по распределению и в результате вокруг аэропорта создадутся рабочие места. Вот эти вопросы с арабским инвестором обсуждаем», - добавил министр.

Также, по словам Карабаева, иностранный инвестор предложил создать вокруг аэропорта большие складские помещения, новые гостиничные комплексы и отдельную зону для сотрудников аэропорта. Министр уверен, что «с приходом новых инвесторов возрождается центр передвижения», а столичный аэропорт будет выведен на международный уровень.

18 октября было подписано соглашение с компанией Terminals Holding из ОАЭ о сотрудничестве по развитию аэропорта Астаны. В правительстве сообщали, что инвестор проведет всестороннюю оценку деятельности столичного аэропорта и в дальнейшем возьмет на себя операционное управление для повышения качества обслуживания пассажиров и эффективности воздушной гавани в целом. В частности, инвестор модернизирует взлетно-посадочную полосу. Реконструкцию наземной инфраструктуры планируется начать в следующем году. Также будет разработан долгосрочный бизнес-план развития аэропорта с учетом баланса интересов государства и частной компании, который послужит основой для будущих инвестиций.

8 ноября Terminals Holding презентовал себя партнерам воздушной гавани, авиакомпаниям и поделился планами на будущее. По информации пресс-службы аэропорта, общая договоренность пока предусмотрена на 1 год. В течение этого года инвестор изучит потенциал и рассмотрит возможности воздушной гавани, а затем будет рассмотрен вопрос о фактическом объеме инвестиций и заключении долгосрочного договора.

В аэропорту напомнили, что основная цель соглашения с иностранным инвестором – развитие аэропорта Астаны как мультимодального хаба, проведение капитального ремонта взлетно-посадочной полосы и увеличение мощности грузового терминала и пассажиропотока.

Группа компаний Terminals Holding — авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на перспективных рынках Азии и Африки, а также связанное с крупной портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports. В министерстве транспорта Казахстана считают, что сотрудничество с Terminals Holding внесет существенный вклад в развитие аэропортов в качестве мультимодальных центров.