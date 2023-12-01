Halyk Bank готов софинансировать аграрные проекты под 6% годовых – правительство

Halyk Bank готов участвовать в софинансировании проектов в сфере агропромышленного комплекса совместно с правительством и холдингом «Байтерек» при выделении государственных субсидий аграриям. Льготная ставка вознаграждения составит 6%, а претендовать на дешевые кредиты могут 500 проектов, сообщает сайт премьер-министра в пятницу.

Решение о конечной ставке вознаграждения для аграриев не более 6% и о непрерывном финансировании проектов, которые отвечают требованиям государственной политики по развитию сельского хозяйства, принято на совещании в правительстве.

«Halyk Bank готов участвовать в софинансировании проектов в сфере АПК совместно с правительством и холдингом “Байтерек” при выделении государственных субсидий аграриям. Как отметила на совещании председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова, банк поддерживает решение о смещении фокуса государственной поддержки в первую очередь на глубокую переработку, готов активно поддерживать инициативы правительства в сфере АПК», - говорится в сообщении.

По данным министерстве сельского хозяйства, сформирован пул из 500 потенциальных проектов переработки в сфере АПК общей стоимостью 1,6 трлн тенге.

«Каждый проект, претендующий на льготное финансирование, будет проходить через фильтр многих критериев, в том числе на бизнес-устойчивость модели предприятия-заемщика и его деловой репутации», - заверяют в правительстве.

При этом сформированный пул не является окончательным и будет пополняться новыми перспективными проектами, чтобы в ближайшие три года увеличить объем валовой продукции АПК на 2,6 трлн тенге и объемы переработанной продукции в АПК с 30% до 70%.

Приоритетные направлений развития сельского хозяйства во многом определены продуктовой корзиной казахстанцев. Это шесть основных групп товаров, на которые приходится половина потребительских расходов: мясо – 17%, хлеб и крупы – 8%, молочные продукты – 5%, овощи и фрукты – по 4%, сахар и кондитерские изделия – 3,6%.

«Именно поэтому наша задача – обеспечить производство этих продуктов в стране и снизить их стоимость для потребителя. В этих целях льготным финансированием государства в первую очередь будут поддержаны проекты по строительству молочно-товарных ферм, овощехранилищ, развитию животноводства, орошению, переработке зерновых, мяса, плодов и овощей», - заявил заместитель премьер-министра Серика Жумангарина.

В правительстве отметили, что руководители Банка развития Казахстана и Аграрной кредитной корпорации также подтвердили готовность рассматривать софинансирование, синдицирование с банками второго уровня для проектов, которые отвечают приоритетным направлениям госполитики в сфере сельского хозяйства.