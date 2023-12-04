Задержаны ли они, в антикоррупционной службе не уточняют
В Алматинской области трое судей подозреваются в получении взяток
фото Жанары Каримовой

Трое судей в Алматинской области подозреваются в коррупции, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.

По данным ведомства, начато досудебное расследование в отношении председателя суда города Конаев, который подозревается в получении денег в крупном размере за решение вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении. В другом случае в получении взятки в значительном размере подозревается судья Талгарского районного суда. По версии следствия, он через судебного пристава получил деньги за изменение принудительных мер медицинского характера в отношении обвиняемого в изнасиловании ребенка.

А судья Специализированного межрайонного экономического суда Алматинской области обвиняется в получении взятки от предпринимателя за вынесение незаконных решений о признании банкротами двух компаний, имеющих миллиардную налоговую задолженность. Дело уже рассматривается судом.

При этом в антикоррупционной службе не сообщают, какие меры пресечения избраны в отношении судей.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

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