В Алматинской области трое судей подозреваются в получении взяток

Задержаны ли они, в антикоррупционной службе не уточняют
Трое судей в Алматинской области подозреваются в коррупции, сообщила пресс-служба антикоррупционной службы.
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