Еще в одном районе Алматы заработают платные парковки

Постепенно парковки вновь становятся платными по всему городу
В Алмалинском районе Алматы с понедельника парковки вновь станут платными, сообщил акимат города в воскресенье.
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