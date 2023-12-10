Постепенно парковки вновь становятся платными по всему городу
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Еще в одном районе Алматы заработают платные парковки
Архивное фото Жанары Каримовой

В Алмалинском районе Алматы с понедельника парковки вновь станут платными, сообщил акимат города в воскресенье.

По его информации, в районе 27 зон и 6504 парковочных места. Парковки работают с 8 утра до 7 вечера, стоимость часа - 100 тенге.

Платные парковки в Алматы появились несколько лет назад. Компании, обслуживавшие парковки, принадлежали бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Их бывшие руководители весной 2022 года были арестованы по подозрению в финансовых преступлениях.

Спустя месяц после ареста самого Боранбаева в марте 2022 года сообщалось, что он передал парковочный бизнес акимату Алматы, однако на организацию работы единого оператора у администрации ушло более года.

В сентябре акимат вернул платные парковки в Медеуском районе и тогда же обещал, что в Алмалинском районе парковки вновь станут платными уже в октябре, а затем постепенно и в других районах. Задержку ввода платных парковок в акимате не объясняли.

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