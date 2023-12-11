Kursiv.Media сообщает о хакерской атаке

Издание Kursiv.Media сообщило о комплексной хакерской атаке на свои информационные ресурсы. Ранее журналистам поступали неофициальные требования не освещать определенные темы.

Издание сообщило, что атаки начались с шести часов вечера 6 декабря. За этот период количество ежедневных обращений к серверу Kursiv.Media выросло с 0,6-1 в день до 300-400 млн в день, общее количество запросов составило почти 1,3 млрд.

«Массовые запросы к серверам несколько раз приводили к тому, что сайт Kursiv.Media оказывался недоступен», - сообщает издание.

Благодаря реакции IT-департамента и служб безопасности удалось не допустить критических сбоев и быстро восстановить работу.

Кроме того, фиксировались неоднократные попытки взлома корпоративной почты и корпоративных серверов, предпринимались попытки рассылки писем сотрудникам издания с подставных адресов, маскирующихся под корпоративные адреса.

В редакции сообщают, что пока невозможно уверенно назвать инициаторов и исполнителей атаки.

«Однако за последнее время к изданию Kursiv.Media по неофициальным каналам несколько раз поступали, граничащие с давлением на журналистов, требования не освещать ряд тем», - пишут журналисты.

«Мы заявляем о недопустимости давления на журналистику и средства массовой информации, тем более с помощью инструментов, грубо попирающих законность. Подобные методы лишь дискредитируют организаторов и исполнителей таких атак. Редакция Kursiv.Media не поддастся давлению и не станет нарушать принципы редакционной политики, включая самостоятельный выбор тем для публикаций и самостоятельное формирование контента», - заявила главный редактор Kursiv.Media Мира Халина.

Издание готовит заявление в правоохранительные органы.

Ранее в понедельник из-за атаки также оказался недоступен Instagram-аккаунт ProTenge. Издание отмечало попытки повлиять на вышедшие публикации.