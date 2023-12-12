Предпринимателям в Казахстане будут блокировать на счетах только сумму налоговой задолженности

До конца года в Казахстане будут исключены все избыточные требования для бизнеса, а с 1 января 2024 года будет запущена автоматизированная система управления рисками, которая позволит в два раза сократить плановые инспекции и уменьшить количество штрафов, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев во вторник в ходе церемонии награждения лауреатов премий «Алтын Сапа» и «Парыз».

«Правительство и бизнес-сообщество провели большую совместную работу по выявлению избыточных требований, препятствующих развитию предпринимательства. Оказалось, что более 10 тыс. норм не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики. На сегодняшний день 90% из них исключены, оставшиеся будут устранены до конца года», - сказал Токаев.

По его словам, важным инструментом ограничения давления на бизнес станет автоматизированная система управления рисками и она будет запущена уже с 1 января 2024 года.

«Она позволит назначать бесконтактные проверки. В результате в два раза сократятся плановые инспекции бизнеса, в разы уменьшится количество штрафов», - подчеркнул президент.

Глава государства напомнил, что сейчас разрабатывается новый Налоговый кодекс, который позволит сократить на 30% налоговую отчетность, количество налоговых платежей оптимизировать как минимум на 20%, будут отменены расчеты и декларации по налогу на транспортные средства, расчеты по земельному налогу и имуществу при сумме налоговых обязательств менее 1 млн тенге, а на банковских счетах предпринимателей будут блокировать только сумму налоговой задолженности.

Также государство намерено принять дополнительные меры поддержки бизнеса и в первую очередь всесторонне развивать село, поскольку Казахстан для обеспечения продовольственной безопасности за три года должен довести долю переработанной продукции в агропромышленном комплексе до 70%.

«В этом году приступили к реализации проекта “Ауыл аманаты”. На микрокредиты для жителей села будет выделено 100 млрд тенге», - сообщил Токаев, отметив, что это позволит создать свыше 18 тыс. новых рабочих мест. А в следующем году будет запущена Единая комплексная программа поддержки и развития малого и среднего бизнеса.