Скляр обещает, что отопительный сезон в Казахстане пройдет нормально

Первый заместитель премьер-министр Роман Скляр заверил: много денег было вложено в реконструкцию теплосетей и ТЭЦ, поэтому их надежность в текущем отопительном сезоне гораздо выше и отопительный сезон пройдет нормально.

«Я гарантирую», - сказал Скляр, отвечая на вопрос журналистов, гарантирует ли он, что казахстанцы не замерзнут до конца зимы с учетом недавних происшествий в нескольких регионах сразу.

Скляр заявил, что произошедшее – это не коммунальный коллапс, «ничего такого не произошло». А на Экибастузской ТЭЦ, несмотря на то что она «полностью обновилась», «новое оборудование вышло из строя». Но ТЭЦ «смогла» восстановиться быстро.

«Вода разлилась по одному из двух цехов. Тем не менее запасы на станции были. Оборудование работало, котлы сразу же зажгли в считанные минуты. КПД в сравнении с прошлым отопительным сезоном вырос. Если давал 35 гикокалорий, сейчас дает 100 гикокалорий», - рассказал Скляр.

Первый заместитель премьер-министра также заявил, что ответственности за произошедшее с себя не снимает, однако не только он один за это отвечает, но и министр энергетики Алмасадам Саткалиев, и руководители энергопредприятий, и руководители местных исполнительных органов, службы ЖКХ и др.

«Мы все за это ответственны и уделяем большое внимание. Все средства, которые мы вложили в реконструкцию объектов, теплосетей, ТЭЦ, тоже видны. Мы посещали, я сам выезжал, глава государства посещал некоторые объекты, мы видели, как проходила работа. В кратчайшие сроки ее сделали. Поэтому надежность энергоисточников, тепловых сетей в текущем отопительном сезоне гораздо выше, нежели в прошлом», - заверил он.

Напомним, что в августе Скляр пообещал президенту, что Экибастуз войдет в новый отопительный сезон с полной готовностью, отмечая, что никогда в городе не было такой масштабной модернизации теплосетей и ТЭЦ. В частности, провели капитальный ремонт оборудования на ТЭЦ, заменили 5,5 км тепловых сетей в городе.

Год назад в результате аварии на ТЭЦ Экибастуза часть города с населением около 140 тыс. человек осталась без отопления в 30-градусный мороз. Правительство в течение года выделяло средства на ремонт станции и обещало жестко контролировать ее работу.

В ночь на 10 декабря этого года на Экибастузской ТЭЦ произошло повреждение на золопроводе, его удалось устранить через несколько часов. Но в результате повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. На станции в работе находились семь котлоагрегатов, из них три котла водогрейного цеха временно работали на мазуте. Из-за этого жители города снова остались без теплоснабжения.