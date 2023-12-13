На станциях «Достык» и «Алашанькоу» сложились крайне неблагоприятные метеоусловия
Китай не принимает грузы из Казахстана железнодорожным транспортом из-за непогоды
Иллюстративное фото Власти

Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерном и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами из Казахстана, на станции «Алашанькоу» приостановлена работа терминалов, сообщает «Казахстан темир жолы».

По данным КТЖ, грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании.

«Передача поездов ночью с 12 по 13 декабря полностью была остановлена, днем – среднесуточный обмен поездами снизился в 5 раз: с 15 до 3 составов», - отметили в нацкомпании.

В этой связи КТЖ ввело запрет до 25 декабря на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход «Достык».

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Акимат Алматы планирует вернуть ларьки для снижения социального напряжения
Новости
Жители Алматы обратились к Токаеву, выступая против застроек компанией «Атрикс Групп»
Новости
В Костанае произошел порыв теплотрассы
Новости
Предпринимателям в Казахстане будут блокировать на счетах только сумму налоговой задолженности
Новости
В Алматы к концу недели ожидаются снегопад и резкое похолодание
Новости
Смаилов обещает увольнять за долгое рассмотрение заявок на выдачу земельных участков