Китай не принимает грузы из Казахстана железнодорожным транспортом из-за непогоды

Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерном и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами из Казахстана, на станции «Алашанькоу» приостановлена работа терминалов, сообщает «Казахстан темир жолы».

По данным КТЖ, грузовые и контейнерные поезда стоят в ожидании.

«Передача поездов ночью с 12 по 13 декабря полностью была остановлена, днем – среднесуточный обмен поездами снизился в 5 раз: с 15 до 3 составов», - отметили в нацкомпании.

В этой связи КТЖ ввело запрет до 25 декабря на прием грузов в контейнерах, зерновозов, зерновых грузов в крытых вагонах и растительных масел в цистернах через погранпереход «Достык».