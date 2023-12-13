Китай не принимает грузы из Казахстана железнодорожным транспортом из-за непогоды

На станциях «Достык» и «Алашанькоу» сложились крайне неблагоприятные метеоусловия
Китай не принимает зерновозы, крытые вагоны с зерном и продуктами перемола, цистерны с растительными маслами из Казахстана, на станции «Алашанькоу» приостановлена работа терминалов, сообщает «Казахстан темир жолы».
Еще по теме:
- Казахскую академию транспорта и коммуникаций вернут в собственность КТЖ по решению суда
- «Пассажирские перевозки» обещает оснастить все пассажирские поезда видеокамерами за три года
- В отношении руководства «Самрук-Казына», «Самрук-Энерго» и КТЖ антикоррупционная служба начала расследование
- Нурлан Сауранбаев возглавил КТЖ
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые