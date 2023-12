Зарубежные фильмы с казахским дубляжом в кинопрокат в этом году не выйдут

11 октября завершилось предварительное онлайн-голосование зрителей на отбор фильмов для дубляжа на казахский язык. В нем участвовало пять кинокартин. Результаты онлайн-голосования были переданы на рассмотрение экспертного совета, в котором решили одобрить все пять фильмов. При этом на голосование зрителей было потрачено 20 календарных дней.

Но, как сообщает центр поддержки национального кино, компания, участвовавшая в конкурсном отборе, отказалась сделать дубляж трех фильмов: «Pororo Popstar Adventure» («Пингвиненок Пороро: Музыкальное приключение») K-Movie Entertainment, анимационного фильма «Butterfly Tale» («Крылатая история») Pink Parrot media и художественного фильма «Wild Heart» («Дикое сердце») StudioCanal.

«Ввиду того, что для телевизионного показа необходимо отдельное приобретение прав у правообладателя, расходы на которое изначально не были предусмотрены представленной ими сметой», - говорится в ответе на запрос.

Для других фильмов - «Cat and dog» («Кошка и собака») студии Gaumont и «Autumn and the black» («Мой ягуар») StudioCanal требовалось 30-40 календарных дней, поскольку по правилам договора срок реализации до 31 декабря 2023 года, студии не успели бы завершить дубляж.

«Возможности предусмотреть переходящий договор со сроками 2023 – 2024 года не представлялось возможным. В связи с этим в этом году конкурс на дубляж признан не состоявшимся», - сообщает центр поддержки кино.

В августе бывший министр культуры и спорта Асхат Оралов пообещал, что в прокат ежегодно будет выходить не менее 15 фильмов с казахской озвучкой. На это из бюджета собирались потратить 443 млн тенге. А по итогам конкурса на дубляж пяти фильмов оставили в бюджете 125,5 млн тенге. Государственный центр поддержки национального кино в своем ответе уточнил, что, поскольку конкурс не состоялся, все деньги возвращены в бюджет.

Еще в октябре 2022 года министерство стало заказывать дубляж фильмов через тендеры, которые организовывал центр поддержки кино. Но ни один из тендеров не состоялся. Так, в 2023 году центр поддержки национального кино трижды объявлял прием заявок на конкурс, и только после третьего раза он получил всего лишь пять заявок.

В октябре «Власть» выпустила материал, где рассказывала о том, почему ситуация с дубляжом фильмов не меняется и есть ли в этом году шанс увидеть голливудский блокбастер на казахском языке.