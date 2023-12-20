Избрана новый сенатор от Костанайской области

Лидер регионального филиала партии власти «Аманат» в Костанайской области Бибигуль Аккужина избрана депутатом сената от области, свидетельствуют предварительные результаты выборов, опубликованные Центризбиркомом.

Аккужина получила 76,3% голосов выборщиков. Заместитель акима Рудного Азамат Искаков набрал 10,7% голосов, и.о. главврача Костанайской районной больницы Алимжан Мирманов – 8,3%. Еще 4,7% выборщиков проголосовали против всех.

Выборы депутатов сената в Казахстане являются косвенными – в них участвуют депутаты маслихатов всех уровней от региона. Выборы в Костанайской области были досрочными – Аккужина займет место сенатора Гауеза Нурмухамбетова, который в сентябре был назначен акимом Северо-Казахстанской области.