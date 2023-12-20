Избрана новый сенатор от Костанайской области

Депутатом стала лидер местного филиала партии власти
Лидер регионального филиала партии власти «Аманат» в Костанайской области Бибигуль Аккужина избрана депутатом сената от области, свидетельствуют предварительные результаты выборов, опубликованные Центризбиркомом.
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