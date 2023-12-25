Минторговли обещает навести порядок на рынках до конца 2025 года

В министерстве торговли и интеграции не смогли навести порядок на рынках Казахстана в 2023 году и теперь планируют завершить эту работу до конца 2025 года. Как пояснил депутатам в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе глава ведомства Арман Шаккалиев, этот вопрос непростой, но заверил, что «продлений больше не будет».

«Принимаемые министерством торговли и интеграции планы по модернизации торговых рынков до сих пор не дали должного результата в этом вопросе. Зачем принимать законы, которые не работают? Теперь вы просите снова продлить (сроки – В.). Мы ставили себе задачу в 2015 году довести модернизацию в 2020 году, потом продлили её до 2023 года, сегодня срок истек, вы еще хотите продлить», - возмутился депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.

Он подчеркнул, что таким образом Минторговли роняет «свою репутацию и репутацию мажилиса», что является недопустимым.

«Как вы собираетесь решать проблему и готовы ли репутационно отвечать на это?», - поинтересовался парламентарий.

В свою очередь, глава Минторговли Арман Шаккалиев заявил, что вопрос является острым и непростым. Однако, уточнил он, в первую очередь в 2018 году должны были навести порядок на рынках Астаны, Алматы и Шымкента.

«Я считаю, что с самого начала неправильно сделали, не надо было делить: 2018 год – для трех городов, 2020 год – для всей страны», - высказал мнение министр.

По его словам, 60% рынков находится как раз в городах республиканского значения. Но «в 2019-2020 (была – В.) – пандемия, в 2021 году – ситуация непростая». Министр напомнил, как обещал «жестко» разбираться с рынками, даже посетил 18 регионов, но «увидели там порядка 25-30 тысяч тех, кто работает на этих рынках – МСБ, арендаторы, мы их не можем на улицу выкинуть».

«Обязательства есть. Единственное, я могу сказать, что продлений больше не будет. По двум причинам: потому что те, кто (работает – В.) незаконно, они уже не могут работать, с ними надо разбираться, несмотря ни на какие сроки. А те, кто получили финансирование, начали модернизацию. С теми, кто отстает, будем разбираться вместе с местными исполнительными органами», - пообещал Шаккалиев.

Он добавил, что у министерства есть «много рычагов», в том числе СЭС и ветеринарные службы.