Глава ведомства своим указом утвердил прежние розничные цены на этот вид топлива
Минэнерго оставило неизменными цены на сжиженный газ в 2024 году
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Минэнерго оставит неизменными цены на сжиженный газ в 2024 году. Глава ведомства своим указом утвердил прежние розничные цены на этот вид топлива, сообщает пресс-служба ведомства.

«Министерство энергетики РК переутвердило предельные розничные цены на сжиженный нефтяной газ без изменений с 1 января 2024 года. Соответствующий приказ подписан министром энергетики», — говорится в сообщении.

Прежние цены выглядели следующим образом:

Алматы − 81 тенге;

Астана − 76 тенге;

Шымкент − 64 тенге;

Алматинская и Северо-Казахстанская области − 81 тенге;

Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Костанайская, Карагандинская области − 76 тенге;

Атырауская, Актюбинская, Мангистауская области − 54 тенге;

Жамбылская область − 71 тенге;

Западно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская области − 64 тенге;

Павлодарская область − 74 тенге;

области Жетысу, Улытау, Абай − 76 тенге.

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