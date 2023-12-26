Минэнерго оставило неизменными цены на сжиженный газ в 2024 году

Глава ведомства своим указом утвердил прежние розничные цены на этот вид топлива
Минэнерго оставит неизменными цены на сжиженный газ в 2024 году. Глава ведомства своим указом утвердил прежние розничные цены на этот вид топлива, сообщает пресс-служба ведомства.
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