Следствие ходатайствует об аресте Дины Смаиловой

По делу о мошенничестве в отношении президента фонда #НемолчиKZ Дины Смаиловой (Тансари) следствие подало в суд ходатайство о ее аресте, сообщила Власти её адвокат Гульнар Жуаспаева.

«Буквально два часа назад следователь с управления полиции города Усть-Каменогорска выслал мне постановление о ходатайстве перед следственным судьей для санкционирования ареста Дины Тансари по статье 190, части 4, пункта 2 УК (мошенничество - В.). Однако к этому постановлению прилагаются 170 документов, мне эти документы не выслали. Поэтому мы ждем, когда он нам вышлет, чтобы в полном обьеме ознакомиться с материалом дела и подготовиться к процессу», — сообщила Жуаспаева Власти.

Она также добавила, что ей не предоставляют документы, с которыми они имеют право ознакомиться и обжаловать, что является нарушением со стороны следствия.

Помимо прочего, Дина Смаилова появилась в списке разыскиваемых на портале органов правовой статистики и специальных учетов.

В ноябре стало известно, что полиция в Восточно-Казахстанской области расследует дело о мошенничестве в отношении президента фонда #НемолчиKZ Дины Смаиловой (Тансари). Полицейские обзванивали и вызывали на допросы по этому делу сотни казахстанцев, которые жертвовали фонду деньги. Сама Дина Тансари написала в Facebook, что, по ее информации, полиция обзванивает почти 7 тысяч человек, которые жертвовали фонду #НемолчиKZ средства, которые собирались на адвоката по одному из дел.

Фонд #НемолчиKZ, созданный несколько лет назад, ведет активную кампанию против насилия в отношении женщин и детей, обнародуя в том числе случаи такого насилия и добиваясь возбуждения уголовных дел.