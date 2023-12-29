ДЧС призывает астанчан воздержаться от поездок за пределы города из-за непогоды

Департамент по ЧС Астаны призвал жителей столицы отказаться от поездок за пределы города из-за непогоды.

В столице резко ухудшилась погода: в городе идет снег, метель, а также наблюдается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Ожидается, что обильные снегопады в Астане продолжатся вплоть до 31 декабря.

ДЧС ранее также призвал жителей Астаны не выходить на поверхность водоемов, поскольку плюсовая температура привела к таянию и истончению льда.