ДЧС призывает астанчан воздержаться от поездок за пределы города из-за непогоды

В столице сильный ветер и метель
Департамент по ЧС Астаны призвал жителей столицы отказаться от поездок за пределы города из-за непогоды.
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