В столице сильный ветер и метель
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ДЧС призывает астанчан воздержаться от поездок за пределы города из-за непогоды
Иллюстративное фото Чингиза Бакишева

Департамент по ЧС Астаны призвал жителей столицы отказаться от поездок за пределы города из-за непогоды.

В столице резко ухудшилась погода: в городе идет снег, метель, а также наблюдается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду.

Ожидается, что обильные снегопады в Астане продолжатся вплоть до 31 декабря.

ДЧС ранее также призвал жителей Астаны не выходить на поверхность водоемов, поскольку плюсовая температура привела к таянию и истончению льда.

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