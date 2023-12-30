Он утратил к нему доступ
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Телеграм-канал журналиста Асхата Ниязова взломан
Фото с сайта агентства КазТАГ

Журналист Асхат Ниязов сообщил в соцсетях, что у него украли доступ к его телеграм-каналу «Обожаю» и сейчас он его не контролирует.

По словам Ниязова, был взломан его номер в телеграме и это привело к утрате доступа к каналу.

Накануне Ниязов сообщал об атаках на соцсети - свои, его коллег и супруги, часть аккаунтов была заблокирована.

Асхат Ниязов – независимый журналист, автор популярного ютуб-проекта. Ранее работал на государственном телевидении и стал известен благодаря своим интервью с акимами разных уровней.

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