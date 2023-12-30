Телеграм-канал журналиста Асхата Ниязова взломан

Он утратил к нему доступ
Журналист Асхат Ниязов сообщил в соцсетях, что у него украли доступ к его телеграм-каналу «Обожаю» и сейчас он его не контролирует.
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