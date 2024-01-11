Цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году

Она упростит многие процессы для инвесторов и будет содержать все предлагаемые меры поддержки
В правительстве презентовали национальную цифровую инвестиционную платформу по комплексному сопровождению инвестпроектов, сообщила пресс-служба кабмина. Она будет одинаково полезна как для предпринимателей, так и для представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.
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