Цифровую инвестиционную платформу запустят в Казахстане в 2024 году

В правительстве презентовали национальную цифровую инвестиционную платформу по комплексному сопровождению инвестпроектов, сообщила пресс-служба кабмина. Она будет одинаково полезна как для предпринимателей, так и для представителей госорганов, финансовых институтов и квазигоссектора.

Функционал цифровой платформы позволит полностью охватить все процессы, в том числе государственные услуги, доступные инвесторам в Казахстане, а также платформа должна содержать все предлагаемые меры поддержки. Ожидается, что она позволит не только упростить многие процессы, но и обеспечить их прозрачность.

В этой связи госорганам поручено ускорить завершение ввода платформы в эксплуатацию и внести в систему все данные по инвестиционным проектам.