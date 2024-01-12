В Казахстане разработали аналог Zoom

В Казахстане разработан аналог платформы Zoom для онлайн-конференций – Qosyl. В государственных органах через него уже проводят онлайн-совещания в пилотном режиме с сентября 2023 года, сообщили в пятницу в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Запуск программы в пилотном режиме завершился, и сегодня центральные государственные органы уже используют Qosyl для проведения онлайн-совещаний. По словам главы ведомства Багдата Мусина, новая система обеспечивает информационную безопасность, что особенно важно для государственных органов, и не требует излишних ресурсов, что делает его удобным в использовании.

В ведомстве заверяют, что платформа обладает множеством преимуществ, ее можно адаптировать под специфику любой организации, интегрировать с другими системами, доработать новые функциональные возможности. Более того, отсутствует лимит по времени использования.

«Также за счет того, что сервера находятся в Казахстане, весь медиатрафик не проходит через зарубежные страны. Кроме того, отечественную систему можно развертывать на любых серверах, не требуя при этом специализированного оборудования, достаточно обычных серверных мощностей, камер и микрофонов. Второй момент, если сравнить с Zoom, то наш продукт более простой в использовании. Он не требует скачивания дополнительных приложений, можно подключиться через любой браузер на любом устройстве», - говорит руководитель проекта Нурислам Искаков.

Он подчеркнул, что текущую версию Qosyl уже можно масштабировать и развивать без ограничений.

В Минцифры также добавили, что в перспективе планируется адаптировать Qosyl для использования в образовательном секторе.